Del Genio: “Chi già festeggia pensa che ci regaleranno i punti? Bisogna restare concentrati”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Comprano le bandiere? Chi le sta già comprando non credo siano proprio i fedelissimi, cioè quelli come noi che soffriamo in C, B o A, che analizziamo e soffriamo ad ogni partita, ma magari tifosi nuovi che se glielo chiedi non sanno manco bene contro chi giocheremo. Che c’è da festeggiare ora. Ci sono partite da vincere, gol da fare, o pensano che ci regaleranno gol e punti? Bisogna restare concentrati e fa bene Spalletti a dirlo”.