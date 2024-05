Del Genio: “Con Tudor avremmo salvato la Champions, scelta stravagante Mazzarri”

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato di quando ADL affidò la panchina a Mazzarri anziché a Tudor

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato della scelta di De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Mazzarri anziché a Tudor, quando fu esonerato Rudi Garcia: "Non ho la controprova e non si può dimostrare, ma secondo me con Tudor la squadra si sarebbe ripresa e la Champions l’avremmo salvata.

E’ uno che scuote la squadra, dà novità tecniche e tattiche, non fa sconti, dà carattere perché la Lazio soffre pure ma il gol non lo prende ed ha le caratteristiche per subentrare e incidere. Era il migliore in quel momento ed invece il Napoli deve essere sempre stravagante e prende Mazzarri in quel momento. Ora Tudor è primo dal suo arrivo e la Lazio si è ripresa. Per me era l’allenatore giusto, veniva da buoni risultati con Marsiglia e Verona negli ultimi anni”.

Ha così concluso Paolo Del Genio, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha affrontato altre tematiche del mondo azzurro come le scelte di formazione di mister Calzona, il rendimento di Zambo Anguissa e le voci sul futuro allenatore dei partenopei con De Laurentiis e Chiavelli coinvolti.