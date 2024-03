Del Genio contro Rocchi: "Come può designare ancora Orsato dopo tutto ciò che è successo?"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato sull'arbitraggio

Umanamente come può Orsato arbitrare ancora il Napoli? Da sei anni a questa parte, immaginate quanti napoletani ha incontrato che gli hanno detto qualcosa su quella stagione dei 91 punti di Sarri?

Se il Napoli non vince con il Torino non è colpa di Orsato, io non sono neanche convinto se ci fosse quel rigore su Osimhen, credo che difficilmente te lo danno, ma a me ciò che disturba è l'atteggiamento dell'arbitro di Schio. Anche Rocchi commette un errore grave a designarelo sempre per il Napoli, così come il Napoli che sbaglia a non protestare".