Del Genio: "Critiche vanno contestualizzate all'avversario, la Real Sociedad può vincere l'Europa League"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà del Napoli con la Real Sociedad: "Il Napoli ha sofferto. Dopo il Milan qualcuno diceva che il Napoli aveva sofferto, ma in realtà Ibra si è inventato un gol su un cross che non valeva molto. La Real Sociedad invece a porta vuota s'è divorata il gol, ma s'è sofferto di più, i risultati arrivati però ci portano fuori strada nei commenti. La Real Sociedad ci ha chiuso nella metà campo con una pressione uomo contro uomo ed il Napoli fatica ad uscire da quella situazione da quando non c'è Osimhen, dopo averli rivisti dal vivo credo per gioco siano tra le favorite per vincere proprio la competizione. Le critiche che stiamo muovendo al Napoli devono essere contestualizzate alla forza dell'avversario che è davvero molto forte. Si parla sempre di risultato o gioco, tutti preferiamo il risultato, ma se non si migliora mica vai lontano: non capiterà sempre di trovare Portu che a porta vuota la mette fuori".