Del Genio: "Da Garcia mai sentito un concetto sul calcio moderno ed evoluto"

Nel corso di Telecapri il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle ultime conferenze stampa di Rudi Garcia: "Non sento mai parlare di cose tecniche o tattiche nelle conferenze stampa del Napoli. Sento sempre cose superficiali. Colpa dei giornalisti, non credo. I giornalisti stanno facendo belle domande ed io ho imparato molto ascoltando le conferenze degli allenatori che dovrebbero spiegarci delle cose.

Queste conferenze invece non mi convincono. Garcia? Non è un tecnico scarso, è un uomo di calcio e parla di uomo di calcio, ma non ho mai sentito un discorso sul calcio evoluto, non ho mai sentito spunti su come uscire o pressare. La squadra è evoluta, ha giocatori moderni abituati ad un calcio moderno".