Del Genio: "Decimati in tutti i ruoli, perché a gennaio non si sono mossi?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione in casa Napoli: "E' un febbraio decisivo e ci presentiamo con un organico in difficoltà, ulteriormente decimato dalle positività ed è preoccupante la gestione delle forze, ovviamente per Koulibaly visto che Ghoulam non giocava. Non si sa chi rimpiazzerà Koulibaly perché anche Manolas non può giocare sempre, ed eravamo già ridotti ai minimi termini in attacco ed a centrocampo Fabian solo ora torna ad allenarsi. A gennaio però c'era il mercato aperto ed il Napoli non poteva dire che stava bene così, sia ADL, Giuntoli e Gattuso che hanno fatto belle cose sono da criticare per gennaio: anziché litigare tra loro dovevano vedere cosa fare per evitare rischi. La responsabilità è collettiva, pure di Gattuso che tra tante dichiarazioni contro la società poteva fare quella sui giocatori, invece di offendersi sulle cose personali".