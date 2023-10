Del Genio: "Di Lorenzo dice che è meglio perdere con coraggio e ha ragione"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social: "Di Lorenzo in sostanza dice che è meglio perdere una partita ed avere coraggio che vincerne una ed avere paura. Condivido totalmente, con il coraggio si fanno grandi stagioni, senza si resta anonimi. Il coraggio nel calcio è un argomento tattico. Si parla di pressing, di uscita dal basso, di palleggio nella metacampo avversaria per poi, palla persa, essere nelle condizioni di andare a riconquista immediata, giusto per fare qualche esempio. Il Napoli con i suoi calciatori e con Garcia sta lavorando per ritrovare tutto questo con maggiore continuità".