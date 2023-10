Del Genio: "Disastro totale! Non volevo, ma sono costretto a dire una cosa"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Disastro totale con la Fiorentina. La prima sostituzione non la capisco, perché entra Raspadori? Non capisco per nulla la seconda con Politano fuori che era uno dei migliori. Poi non capisco più nulla, come tutti, quando dovendo recuperare escono Lobotka, Zielinski - come arrivano sto pallone avanti? - e Osimhen, il capocannoniere del campionato. In quel momento ho pensato a quello a cui non voglio pensare, forse con questo allenatore sarà una stagione faticosa".