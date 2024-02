Del Genio: “Dissi che Garcia andava esonerato ed era difficile fare peggio. Ho sbagliato…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Quando scegli gli allenatori li devi scegliere in base ai giocatori che hai e in base al gioco che pensi rivoler fare. Non li devi scegliere perchè ti dicono che vogliono imitare Spalletti perchè tu gliel’hai chiesto o per il curriculum come Garcia. Ho detto che Garcia andava esonerato perchè era difficile fare peggio di lui. Ho sbagliato…”.