Del Genio: “Durante la partita si tifa! Le proteste in altre sedi anche se giuste”

Paolo Del Genio, giornalista, si è espresso così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutte le questioni dei gruppi organizzati le capisco, il regolamento è applicato in maniera più severo, ma il mio invito è di protestare tramite social, volantini o altri tanti modi, ma durante la partita facciamo il tifo. Gli striscioni non entrano, facciamo il tifo con la voce. Non incolpiamo tutti per la droga o altro se vengono arrestati, ma gli altri tifassero mentre le proteste si possono fare altrove".