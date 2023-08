Del Genio: "E' più diverso il secondo Napoli di Spalletti dal primo che questo di Garcia dall'ultimo"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Io vorrei frenare sulle differenze tra il Napoli di Spalletti e Garcia, lo dico a chi dice che vede un Napoli diverso, che verticalizza di più, che Lobotka è meno coinvolte. Tutte queste cose che sto sentendo non voglio dire che sono sbagliate ed entrare in polemica con chi le dice, ma chiedo solo di aspettare. Bisogna stare calmi e aspettare ancora qualche partita, non c'è motivo per sparare sentenze definitive adesso.

Per me nelle prime due giornate di Garcia ho visto meno differenze con il secondo anno di Spalletti rispetto a quelle che invece notai nelle prime giornate del secondo anno di Spalletti e nelle prime giornate del primo anno di Spalletti. E' più diverso il secondo Spalletti dal primo che il secondo Spalletti da Garcia".