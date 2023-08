Del Genio: "Enfasi esagerata su Giuntoli, conta la struttura societaria. Alla Juve un solo acquisto"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ex ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ex ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutta quella enfasi su Giuntoli era esagerata, a livello proprio mediatico. A Napoli ha fatto bene, è un ottimo dirigente, ma va valutata sempre la struttura societaria in cui si lavora perché alla Juve ad esempio non ha fatto acquisti finora oltre Weah. A Napoli abbiamo visto che Micheli come faceva prima così fa ora andando ad accogliere tutti i giocatori e di Meluso non si parla ma anche di Giuntoli non si parlava a Napoli i primi 5 anni".