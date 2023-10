Del Genio: “Gaetano deve trovare minutaggio, è pronto per entrare nelle rotazioni”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “I minuti che ha Elmas sono stati giocati, quasi tutti, da esterno d’attacco. Se Elmas viene considerato un esterno allora il Napoli ha sette attaccanti per tre posti e cinque centrocampisti sempre per tre posti.

Demme? Non è ipotizzabile un suo utilizzo nonostante le ultime convocazioni. Credo verrà ceduto a gennaio. La soluzione più probabile è che si torni a vedere Elmas da mezz’ala e spero che Gaetano trovi più spazio. I tre titolari giocheranno quasi sempre, però col Real Madrid abbiamo finito la partita senza nessuno tra Lobotka, Anguissa e Zielinski in campo.

Gaetano? Se guardiamo la sua storia recente è uno che in B fece la differenza e in quella stagione fu notato da diverse squadre di A. Poi il mercato suo s’è complicato per via del suo infortunio, ma secondo me è un calciatore che deve trovare assolutamente minutaggio e non quello ridotto. L’anno scorso ha giocato 62 minuti, quest’anno ha fatto un goal ed un assist in soli 7 minuti. I numeri sono dalla sua parte, ma lui va valutato sul minutaggio maggiore. Per me è pronto per entrare nelle rotazioni.

Napoli-Real Madrid? Rudiger ha perso solo un duello con Osimhen, in quell’occasione in cui il nigeriano stava segnando di testa. Il Napoli ha avuto venticinque minuti di dominio territoriale, poi non ricordo di chissà quante occasioni abbia creato il Napoli. Questa grande pericolosità il Napoli non l’ha avuta purtroppo. Rudiger e Nacho hanno tenuto bene a bada Osimhen stringendolo”.