Del Genio: "Garcia non s'innervosisca! In quella domanda non c'era nulla di offensivo..."

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La conferenza stampa mi lascia ciò che mi hanno lasciato le altre conferenze di Garcia, vale a dire niente di particolare. La condizione di Garcia non mi sembra la peggiore al mondo, non si deve innervosire in conferenza.

La domanda del collega Giordano è una domanda normalissima, invece vorrei sapere cosa c’è di offensivo in quella domanda. Il problema del Napoli non è tattico soltanto, ma anche psicologico. Perché se Garcia mette un difensore al posto di un attaccante dà un segnale di copertura alla squadra”.