Del Genio: "Garcia peggio di così non può fare, è nella miglior situazione possibile"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social: "Garcia in questo momento è nella situazione migliore possibile. Peggio non può fare, meglio si. Dopo essere intervenuto, con evidenti vantaggi, sul passaggio da uomo a zona sui calci d'angolo, può migliorare pressing, uscita dal basso e riconquista immediata. Con questi accorgimenti, vista la straordinaria competività dell'organico, potrebbe invertire il trend. Nel calcio a volte, anzi spesso, le cose cambiano rapidamente. Ci sperate o no?".