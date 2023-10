Del Genio: “Ho sempre difeso Meret, ma ora non è in grado di essere il portiere di una big”

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento che sta vivendo Alex Meret

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento che sta vivendo Alex Meret: “Ho sempre difeso e sostenuto Meret, quindi sono al di sopra di ogni sospetto, ma in questo momento non è in grado di difendere la porta di una grande squadra. In questo momento è in crisi, lo dissi già prima del Real Madrid e molti mi criticarono perché il tiro era imparabile ma un po’ di occhio ce l’ho”.