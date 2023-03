Del Genio: "Il Napoli vincerà il campionato, ma condivido il pensiero di Spalletti"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così: "Penso che il Napoli vincerà il campionato, ma per vincerlo bisognerà fare ancora gol e punti. E per farli non bisogna staccare la spina. Sono convinto comunque che il Napoli non commetterà quest'errore. Non ho mai avuto una condivisione di pensiero così alta con una persona o un allenatore come quella che ho con Spalletti in questo momento: occhiali da fabbro, testa alla prossima partita. Io lo dico da quando il Napoli ha perso con l'Inter che lo Scudetto arriverà. Ora servono pochi punti, ma vanno fatti".