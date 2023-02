Del Genio: "In Italia si pensa al proprio orticello, non siamo abituati ad una squadra come il Napoli"

"I due gol di ieri sono due prodezze straordinarie di questi due giocatori che stanno facendo la differenza".

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Napoli quest’anno più forte anche della scaramanzia? Io le canzoni e i cori non li farei, ma sono io che sono esagerato non che gli altri sbagliano. Il Napoli è in questo momento una squadra che in Italia non siamo abituati a vedere. Io guardando tanto calcio internazionale di squadre che giocano un grande calcio negli ultimi anni ne ricordo parecchie: il grande Manchester City di Guardiola, il Liverpool di Klopp, il Real Madrid, tornando qualche anno dietro il Barcellona. In Italia, devo dire la verità, anche quello che hanno vinto non hanno prodotto risultati attraverso questo tipo di calcio. Quindi è una buona novità per il calcio italiano, che poi non lo stia apprezzando perché guardiamo al nostro orticello, è un problema vecchio che non possiamo risolvere.