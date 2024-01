Del Genio incredulo: “Demme e Zerbin hanno dato la spinta per vincere ed evitare il dramma”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria degli azzurri nel derby con la Salernitana.

Soffrendo tantissimo, non giocando bene, non creando tante occasioni contro una Salernitana che aveva molte assenze, il Napoli riesce alla fine a vincere. Vince grazie ad un bel di Rrahmani su assist di testa di Demme, entrato bene come Zerbin che ha dato quell'assist a Kvara nel finale. Demme e Zerbin, due giocatori completamente fuori dal progetto, sono entrati con la determinazione giusta e hanno dato quella spinta alla squadra. Pensate un po', è veramente incredibile a dirsi ma è così. Oggi sono stati proprio Demme e Zerbin quelli che hanno risposto meglio di tutti. Rrahmani si è fatto trovare pronto e il Napoli ha vinto questa partita, che sportivamente parlando sarebbe stato drammatico non vincerla contro una Salernitana decimata.

La squadra di Inzaghi aveva trovato un gran gol con Candreva e il primo tempo stava per finire con il Napoli sotto. Poi un errore di Fazio, quello sul rigore su Simeone trasformato da Politano alla fine del primo tempo, un altro gol alla fine della ripresa con un altro errore di Fazio. Ochoa stava andando a respingere il pallone lontano col pugno, Fazio va addosso al suo portiere, la palla resta in gioco e Demme-Rrahmani: gol. Due errori clamorosi del difensore centrale della Salernitana alla fine dei due tempi regalano al Napoli questa vittoria.

Ci dobbiamo prendere i tre punti, però non possiamo dire certamente che sono arrivati tutti quei segnali positivi che Mazzarri aveva fatto pensare di avere intravisto durante la settimana di lavoro in ritiro".