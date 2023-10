Del Genio ironizza: "Cane espulso nel rugby, Gatti graziato e propizia il gol-vittoria"

Con un post social ironico facendo un parallelismo col rugby, il giornalista di Kiss Kiss Paolo Del Genio ha commentato il mancato cartellino rosso per Federico Gatti

Con un post social ironico facendo un parallelismo col rugby, il giornalista di Kiss Kiss Paolo Del Genio ha commentato il mancato cartellino rosso per Federico Gatti della Juventus per un colpo a palla lontana a Djuric simile a quello rifilato l'anno scorso a Kvaratskhelia: "Rugby: Cane, nuova Zelanda, espulso dal var nella finale mondiale poi persa dagli All Blacks. Calcio: Gatti salvato dal var, di nuovo, autore del cross decisivo per la vittoria della Juventus. Discriminazione di razza, cane fuori gatti dentro".