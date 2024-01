Del Genio: "Klopp saluta in anticipo. Perché Spalletti aspettò a fine anno?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rispondendo ad una domanda di un ascoltatore su Spalletti: "Klopp saluta in anticipo a differenza di Spalletti? Non mi sono piaciuti tutti i comportamenti. Devo essere sincero. Applausi in eterno per quanto fatto, bravo il primo anno e quasi perfetto il secondo, ma a quella cena tutti raccontano che ADL fu sorpreso della decisione di a Spalletti. Sul comunicare per tempo anche quando ho cambiato emittente comunicai a gennaio il mio trasferimento. Poi tatuaggio e dichiarazioni non mi toccano, ognuno ha il suo carattere ed a me non cambiano niente".