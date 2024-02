Del Genio: “Kvara è un fenomeno, come hanno potuto alcuni dubitare?”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del cambio ruolo di Kvaratskhelia nella gara contro il Verona

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del cambio ruolo di Kvaratskhelia nella gara contro il Verona: "Kvaratskhelia al centro? Va lasciato libero secondo me, partendo da sinistra. Non mi capacito di come a Napoli si sia dubitato di Kvaratskhelia solo a causa di difficoltà generali di tutta la squadra. Kvara è un fenomeno, sa fare tutto ed è un guerriero in campo. Per questo mi auguro una bella proposta di rinnovo al più presto per tenercelo, non dico 10 anni perché è impossibile, ma almeno altri 3 anni".