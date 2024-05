Del Genio: "Lucca buono nei minuti finali, non come bomber titolare"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

“Dai nomi che leggo in entrata e quelli in uscita credo che il monte ingaggi del Napoli resti quello o addirittura potrebbe calare un po’, si aggirerebbe intorno ai 70 mln lordi. Raspadori? Non so come voglia utilizzarlo Conte, ma dipenderà molto dal modulo che adotterà Conte.

Lorenzo Lucca come vice bomber titolare? Può starci, è altissimo e si tratta di puntare su un giocatore per i minuti finali se vuoi alzare un po’ il pallone. Difende bene la palla, ma non è uno che viene a legare il gioco. Non è il tipo di calciatore che preferisco soprattutto se condiziona il gioco della squadra. Un calciatore così può far comodo, ma mi auguro che Conte faccia un gioco brillante e quindi uno come Lucca non ce lo vedo come titolare”.