Del Genio: “Macchè imbriglia! Napoli deconcentrato, Sarri tatticamente non ha fatto niente”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: "Improvvisati esperti di tattica sono venuti fuori ma lo stesso Sarri è pronto a querelarli perché manco lui credo vorrà sentirsi uno che imbriglia. L’ho intervistato cento volte one to one e lui non sarà soddisfatto della prova della sua squadra, voleva fare altro, non l’ha fatto perché il Napoli è più forte ma si prende giustamente punti molto importanti. Il Napoli è mancato al tiro, deconcentrato dal +18 ed è arrivato sempre mezzo secondo dopo o un centimetro dopo.