Del Genio: "Manolas ha reso la gara tatticamente più difficile. Osimhen ha un problema..."

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “C’è questa grande sorpresa della Juventus non in crisi di risultati ma d’identità, potrebbe essere un’avversaria in meno o che potrebbe fare molta fatica a recuperare. Senza l’errore di Manolas, che ha complicato la partita tatticamente, il Napoli avrebbe fatto anche una gara migliore. Lo shock è durato solo nel primo tempo, nel secondo mi sono piaciuti i cambi di Spalletti, che ha cambiato subito senza aspettare come si faceva negli anni passati. Gli errori della Juve sono stati provocati dalla pressione del Napoli nella metà campo bianconera, le probabilità aumentano se ti trovi più volte sotto porta.

Osimhen? Deve migliorare, le sue energie sono disperse per cose che non creano molti problemi agli avversari. Bisogna canalizzare tutte il suo strapotere fisico e le sue energie, in certe partite Osimhen deve fare di più”.