Del Genio: “Mazzarri ha fatto bene, ma sa che giocando così non va lontano”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così ai microfoni dell'emittente radiofonica circa il successo del Napoli ieri contro la Fiorentina: "Condivido in questo momento fare anche questo tipo di calcio non propositivo, buttando solo il pallone lungo.

Giocando tutti dietro puoi ricompattarti, ritrovarti mentalmente, vincere anche una partita importante o persino la Coppa e tutte belle cose, ma alla lunga lo sappiamo che non vai lontano come stagione complessivamente perché non ti va sempre bene, non è nel dna di questa squadra, non valorizza uno come Kvaratskhelia.

E’ chiaro che senza risultati si prova quest’altra strada, l’unica da percorrere in questo momento e Mazzarri ha fatto bene ma anche lui lo sa che non è il calcio da portare avanti”