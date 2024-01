Del Genio: “Mazzarri non minimizzi sugli assenti, sono 8 gare senza segnare!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pareggio del Napoli con la Lazio all'Olimpico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il pareggio del Napoli con la Lazio all'Olimpico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non segna non perché è sfortunato, ma perché non costruisce niente e manca proprio la didattica.

0.1 di xG e Mazzarri non deve minimizzare, perché non è solo oggi per le assenze ma sono 8 gare con Mazzarri senza gol e pure con la Salernitana sapete come abbiamo segnato. Non è che per la fase difensiva stiamo sempre lì dietro non tirando più in porta. E la squadra non mi sento più di criticarla perché è stata allenata male".