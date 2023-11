Del Genio: "Mazzarri punto interrogativo, ma è stato il 3° miglior allenatore dell'era ADL"

"Se dobbiamo andare a ritroso, nell’anno in cui fu in lotta per lo scudetto col Napoli non avrei molto da dire".

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Bisogna dare fiducia a Mazzarri? Se dobbiamo andare a ritroso, nell’anno in cui fu in lotta per lo scudetto col Napoli non avrei molto da dire. Già essere stati, per un momento, col pensiero al titolo mi sembra quasi un miracolo se andiamo a vedere l’organico che avevamo all’epoca. Il secondo posto, la vittoria in Coppa Italia, i quarti di Champions sfiorati contro il Chelsea che vinse la competizione, i risultati di Mazzarri a Napoli non si discutono. Ora chiaramente ci sono punti interrogativi su questo Mazzarri 2, che speriamo che ci daranno tutte risposte positive.

Ma in questo momento è giusto andare col punto interrogativo sperando di poter poi commentare tutte risposte positive. Tornando a 10 anni fa non ho molto da dire, per l’organico che aveva a disposizione Mazzarri è stato il terzo migliore allenatore dell’era De Laurentiis. Il primo posto è facile darlo, per me, a pari merito a Spalletti e Sarri".