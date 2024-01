Del Genio: "Mercato di sconosciuti? Così ha vinto Spalletti e stava vincendo Sarri"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Mercato di sconosciuti? E’ quello che ci ha fatto vincere con Spalletti e aggiungo Sarri. Io resto della mia idea e neanche boccio Natan, Cajuste e Lindstrom, che poi sconosciuto non direi, perché è una stagione in cui la squadra ha difficoltà.

Spesso si sono giudicati tanti giocatori per poi ricrederci. Per sconosciuti intendo ovviamente giovani talenti in crescita. Mentre sono contrario ai rinnovi di qualsiasi 30enne, anche giocatori che adoriamo come si può pensare di rinnovarli fino al 2028? La base è sempre lavorare in una squadra che sta bene in campo con principi di gioco chiari, sperando l’allenatore sbagliato resti uno, Garcia, e non si debba usare il plurale a breve includendo anche Mazzarri".