Del Genio: “Molto pessimista per quest’anno, ottimista per il prossimo. Il Napoli non si è sfasciato…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Io sono molto pessimista per quest’anno perchè vedo poche vie d’uscita. Mi auguro sempre di poter essere smentito ma non ne vedo molte di vie d’uscita.

Per l’anno prossimo sono ottimista, perchè dopo un anno così brutto, se si indovina l’allenatore, si portano giocatori con un nuovo entusiasmo, la solidità economica c’è, per cui possiamo diventare nuovamente competitivi per vincere il campionato. Quindi attenzione a dire che il Napoli si è sfasciato, il Napoli si è messo nei guai in questa stagione”.