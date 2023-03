Del Genio: "Mourinho? Lo prenderei come comunicatore, è riuscito a non parlare del ko!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul caso Mourinho dopo l'ultima espulsione

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul caso Mourinho dopo l'ultima espulsione: "Non si sa come finirà la storia, ma complimenti a Mourinho, è un fenomeno nella comunicazione perché è riuscito a perdere due volte con la Cremonese che non aveva mai vinto e l'ha fatto due volte con la Roma tra coppa e campionato e quando doveva essere pressato e incalzato lui imposta tutte le interviste su Serra, cioè il nulla, anziché il campo.

A Roma se ne stanno accorgendo, ma molti sono devoti a lui per il carisma o la conference, ma io ho sempre pensato che lo prenderei solo come comunicatore, avrebbe un'efficacia incredibile, ma non più come allenatore".