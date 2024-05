Del Genio: “Napoli imprevedibile, ma è venuto clamorosamente meno su un aspetto”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Napoli-Bologna di oggi.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Napoli-Bologna di oggi: "Il Napoli quest’anno è una squadra imprevedibile, ogni tanto ha tirato fuori prestazioni dove ha messo in difficoltà le migliori squadre del campionato, ma poi sulla continuità è venuto clamorosamente meno.

Il Bologna è in leggero calo, ma avuto continuità per tutto l’anno. Zirkzee, Ferguson, Calafiori, Orsolini hanno fatto una grandissima stagione, tra questi l’olandese è un giocatore di altissimo livello gli altri si sono trovati in un contesto che li ha fatti rendere al massimo”.