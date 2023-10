Del Genio: "Natan? Con quel piede può fare anche il terzino. Avete visto che ha fatto col Real?"

Intervenuto a Telecapri, il giornalista Paolo Del Genio ha dichiarato

Intervenuto a Telecapri, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Natan dopo l'esordio da titolare in Champions: "Natan? Difficilmente farà interventi straordinari come Kim, ma in fase di costruzione se prende consapevolezza può fare anche meglio. Ricordo un azione col Real Madrid in cui è scivolato sulla fascia per lo sviluppo dell'azione e in tre secondi si è visto che lui è stato anche terzino sinistro. Col piede che si ritrova è uno che se fa l'esterno ha anche un bellissimo cross ed è molto veloce, ovviamente non dico che debba fare il terzino ma è nelle sue capacità".