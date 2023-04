Del Genio: “Non ci fanno vincere di misura, martedì per passare bisogna stravincere!”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan e l’arbitraggio di Kovacs

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan e l’arbitraggio di Kovacs: “Vediamo martedì cosa ci fanno fare. Noi non possiamo vincere, dobbiamo stravincere vedi anche il campionato come è andato per poterlo vincere. Vincere di misura non ce lo fanno fare, quindi martedì per passare bisogna stravincere e vediamo se ci riusciamo. Arbitraggio vergognoso? In telecronaca l’hanno detto però più volte, ah no forse ricordo male.

Hanno chiamato simulatore un non simulatore come Lozano ed hanno dimenticato di chiamare simulatore uno seriale come Theo Hernandez. Perché il Napoli non chiede ad Ambrosini di chiedere scusa a Lozano? Capisco invece che sull’indirizzo della telecronaca non ci sia niente da fare invece.

Theo Hernandez doveva avere due gialli. Simulazione e poi la provocazione in faccia all’avversario: perché Lukaku è stato ammonito per l’esultanza provocatoria ed in quel caso invece non dovrebbe esserci? Non è una provocazione?”.