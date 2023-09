Del Genio: "Non è scattata scintilla con squadra, ma non si può cacciare Garcia dopo 4 partite"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Garcia dice che la squadra non era determinata. La squadra non risponde, qua non è in discussione se è bravo o no, ma dico che per ora non è scattato qualcosa con la squadra ma i giocatori devono dare tutto anche se qualche idea non convince. Parliamo di tutto ma non si può parlare di cacciare l’allenatore dopo 4 partite.

Sembra incredibile da dire ma per un Anguissa così in calo, da due gare il peggiore in campo, Cajuste si lascia preferire perché almeno si muove bene e si inserisce. Su Zerbin il mister dice che si impegna in allenamento ma in panchina c’era Simeone che tante partite le ha risolte proprio dalla panchina".