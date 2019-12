Del Genio: "Nonostante i problemi, non si spiega 1 punto in casa con Cagliari, Bologna, Genoa e Parma!"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della crisi del Napoli che sembra ormai infinita: "Il San Paolo deve tornare a darci una mano, anche perché lì stiamo distruggendo la stagione. E' allucinante se pensiamo che con Cagliari, Bologna, Genoa e Parma abbiamo fatto un punto. Un qualcosa che non è neanche più spiegabile con tutti i problemi tecnici che pure abbiamo elencato in queste settimane. Ormai non si spiega più la situazione. come si risolve? Cambiando tanti giocatori a fine ciclo tra gennaio e giugno, senza preclusioni per la conferma dell'allenatore se ci sarà un miglioramento che credo sarà fisiologico ad un certo punto".