Del Genio: "Open Var non aiuta gli arbitri, serve conferenza a Coverciano con tutti"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio e ha affrontato così il tema arbitri: "L'annuncio degli arbitri dopo il Var non è parlare, non serve a niente, è una cosa un po' ridicola. Anche Open Var sembrava aprisse a domande e approfondimenti ma peggiora la situazione per l'Aia ma anche per Dazn. Se vogliono far parlare gli arbitri serve una conferenza stampa aperta a Coverciano una volta a settimana, invece le domande non vengono fatte, solo una in tv nel programma del martedì".

"Da qualche giorno sto affermando che, invece di metterci un secondo me, vorrei andare con le statistiche che vanno bene in tutti i campi. La storia ci insegna che non esiste nessuna categoria totalmente politica, una macchia c'è sempre stata. Io non sono per i complotti, ma qualcuno in malafede ci può stare anche tra gli arbitri. Nessuno è santo. Non capisco perché si debba dire che sicuramente non c'è. Così come io dico che non si può dire che sicuramente c'è. Quando scoppiano gli scandali del calcio, infatti, sono comunque solo 2-3 arbitri su tanti arbitri. Quindi in sintesi dico, non escludiamo nulla".

