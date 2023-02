Del Genio ottimista: “Calo d'attenzione capita, ma il Napoli non lo avrà per due motivi”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli e si è proiettato al match contro la Cremonese

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli e si è proiettato al match contro la Cremonese: “96 volte su 100 la squadra più forte, ovvero in Napoli in questo caso, batte la squadra più debole e quindi la Cremonese. Però bisogna evitare di incappare in quelle 3-4 partite sorprendenti che capitano nel calcio in cui le squadre più forti hanno un calo di attenzione. Non credo possa essere il caso del Napoli perchè non è solo più forte ma anche perchè è in missione per arrivare a raggiungere lo Scudetto”.