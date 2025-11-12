Del Genio: "Per ciò che accade, la qualificazione Champions sarebbe ottima"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio succedono spesso cose improvvise, cambiano tutto, pure da tifoso mi auguro di vincerle tutte e andare in fuga, ma per quello che stiamo vedendo con problemi tecnici, tattici, mentali e di rapporti con l’allenatore già sarebbe non dico un miracolo ma un’ottima cosa la qualificazione Champions.
Già sarebbe importante. Anche le quarte, quinte e seste giocano meglio del Napoli, creano di più e sono più serene. Poi ci si può prendere la soddisfazione in qualche coppa nazionale ma Scudetto ad oggi non ci penserei proprio", le sue parole, la sua analisi sul momento degli azzurri.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com