Del Genio: "Per ciò che accade, la qualificazione Champions sarebbe ottima"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio succedono spesso cose improvvise, cambiano tutto, pure da tifoso mi auguro di vincerle tutte e andare in fuga, ma per quello che stiamo vedendo con problemi tecnici, tattici, mentali e di rapporti con l’allenatore già sarebbe non dico un miracolo ma un’ottima cosa la qualificazione Champions.

Già sarebbe importante. Anche le quarte, quinte e seste giocano meglio del Napoli, creano di più e sono più serene. Poi ci si può prendere la soddisfazione in qualche coppa nazionale ma Scudetto ad oggi non ci penserei proprio", le sue parole, la sua analisi sul momento degli azzurri.