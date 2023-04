Del Genio: "Per il Napoli uscire non sposta nulla, per il Milan sarebbe stagione fallimentare"

"Il Napoli ha già dimostrato di essere più forte e proverà a confermarlo in Champions".

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha già dimostrato di essere più forte e proverà a confermarlo in Champions. Ma la gara di questa sera non cambia il giudizio sulla stagione mentre solo per il Milan la stagione diventerebbe fallimentare uscendo. Per il Napoli non sposta niente, sta vivendo una stagione leggendaria della sua storia e per la prima volta vince lo scudetto senza il giocatore più forte come accadde con Diego".