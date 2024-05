Del Genio: "Perché Calzona insiste col 4-3-3 anche sullo 0-2? Prenda esempio da Garcia..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non riesco a capire per quale motivo Calzona va avanti con il 4-3-3. Devo citare Garcia, che sapete non essere il mio allenatore preferito, ma lui nel match contro il Milan andò sotto 2-0 e all'intervallo inserì Raspadori per passare al 4-2-3-1. Risultato? Da 0-2 ci fu la rimonta fino a 2-2.

E allora mi chiedo: perché Calzona ha atteso così tanto per passare al 4-2-3-1? Non abbiamo mai sentito una domanda e conseguente risposta di Calzona su questo tema. Anche se ormai siamo a fine stagione e non so quante altre volte parlerà Calzona".