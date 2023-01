Del Genio perplesso: “Gazzetta dà 3 ad Abisso? E diede 6 a Sozza in Milan-Fiorentina…”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle critiche all'arbitro per il rigore al Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle critiche all'arbitro per il rigore al Napoli: "Mi hanno scritto in molti, Gazzetta a Sozza diede 6 per Milan-Fiorentina, ora dà 3 ad Abisso, quindi dobbiamo commentare? Io sono dichiaratamente pro-Napoli, ma provo ad essere credibile, alcune cose invece fanno proprio perdere credibilità.. Alcune cose onestamente che si leggono sembrano da stracciare il tesserino. Comunque già quando non influisci sul risultato non si dà 3, anche perché non si è dato 3 neanche ad arbitri che hanno falsato il risultato".