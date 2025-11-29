Del Genio: "Poche rotazioni possono causare infortuni. Se Lang e Neres giocano 5'..."

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sfida di domani tra Roma e Napoli: "Devono risolvere qualche piccolo dilemma sui tre attaccanti da una parte e dall’altra. Quatto giocatori si giocano tre maglie, ci sono 4 possibilità. Conte difficilmente rinuncerà a Hojlund e Neres, secondo me giocano tutti e due. Se gioca Politano, Neres viene dirottato a sinistra, resta a destra se gioca Lang.

Koné in dubbio? Non credo che Gasperini cambi il sistema anche se non dovesse giocare Koné. Nel caso sarà sostituito da un centrocampista con caratteristiche diverse, o arretrando Pellegrini o facendo giocare El Aynaoui, anche lui non al meglio. Balanzi o Dybala potrebbero giocare da falso nove, così come Neres nel Napoli non sono devi veri centranti, ma alle volte danno fastidio alle difese perché chiamano molto fuori il difensore centrale per gli inserimenti dei propri compagni.

La Roma non è una meteora, sicuramente può reggere per i primi quattro posti. Gasperini ha avuto un bel impatto, ma già nella scorsa stagione la Roma è stata la migliore squadra del girone di ritorno e nell'anno solare 2025 ha fatto più punti di tutti. Sorpresa non è, l'unico punto interrogativo è se lotterà per lo scudetto fino alla fine, ma che resterà in alto sono convinto.

Che tipo di giocatore il Napoli dovrebbe prendere a gennaio? A meno di clamorose cose in uscita, il Napoli ha gli slot per gli over tutti occupati. Ora rientrerà Lukaku e prenderà momentaneamente il posto di De Bruyne, ma con entrambi nei 17 non c’è spazio per Mazzocchi e non c’è nessun altro che è cedibile, perché sono tutti giocatori molto utilizzati. L’unico che potrebbe essere utilizzato un po’ meno e liberare uno slot potrebbe essere Lucca, però dobbiamo fare attenzione alla formula. Il Napoli non può darlo in prestito, perché il giocatore risulta essere in prestito, poi diventerà un giocatore effettivo del Napoli a giugno quando scatterà l’obbligo. Quindi il Napoli per trasformare già a gennaio Lucca in acquisto e poterlo dare in prestito, dovrebbe anticipare e versare nelle casse dell’Udinese una tranche molto pesante. Non so se è intensione del Napoli di fare questo sforzo. Quindi penso che il Napoli sta cercando uno o due Under, uno a centrocampo e uno per l’alternativa a Di Lorenzo, dovendo uscire Mazzocchi.

Lang può essere determinante? Sicuramente è un giocatore che prende iniziativa, poi per quanto riguarda la crescita la mano sul fuoco è difficile metterla. Ma c’è la sensazione che possa fare ancora meglio, trovando la sicurezza sulla quasi definitiva titolarità, cioè il minutaggio più alto, possa esprimere altre qualità che secondo me ha e che finora non abbiamo ancora visto. Neres e Lang sono giocatori di dribbling e si caratterizzano molto sull’intraprendenza, se li fai giocare 5 minuti la loro idea è quella di spaccare il mondo e rischiano solamente di fare letture esagerate. E poi sembra che non sono in condizione e non è il caso di metterli dall’inizio, è un cane che si morde la coda. Le poche opportunità di rifiatare date alle prime scelte, anche se non lo sappiamo, potrebbero essere una delle cause dei propri infortuni. Cominciamo a vedere quali sono le strade da percorrere per limitare i tanti infortuni o addirittura eliminarli quasi del tutto, in modo che quando rientrano gli altri possiamo vedere il Napoli al completo”.