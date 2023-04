Del Genio: “Polemiche condizionate da alcune trasmissioni. Osimhen? Spero non giochi stasera”

"Verona e Milan sono grandi rivali storiche del Napoli, non è il caso di creare avversari interni, andiamo a fare il tifo per la nostra squadra".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio : " Verona e Milan sono grandi rivali storiche del Napoli, non è il caso di creare avversari interni, andiamo a fare il tifo per la nostra squadra. Tutte le polemiche che ci sono tra i tifosi sono molto condizionate da alcune trasmissioni televisive che impostano tutto il loro format sulle critiche. Mi devono spiegare una cosa: se davvero ci fossero state delle palle al piede in questo Napoli, questa squadra come faceva a fare tutti questi punti?

Osimhen? Mi auguro che stasera non giochi, se il risultato è buon credo che non entrerà. Per andare in panchina significa che è guarito, potrebbe anche giocare tutta la partita ma il rischio c’è sempre. Capisco la precauzione da parte di Spalletti.

Maignan? Sarà anche il più forte portiere del mondo in questo momento, ma il Milan con lui in porta ha pareggiato con l’Empoli, con la Salernitana e perso con l’Udinese. L’enorme distacco in classifica dei rossoneri dal Napoli non è certo tutto colpa di Tatarusanu".