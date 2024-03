Del Genio: "Prenderei De Zerbi. Ha chiuso la Roma in area, è la rosa che è limitata"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso di Il Napoli su Telecapri

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso di Il Napoli su Telecapri rispondendo alla domanda di un ascoltatore: "Io lo prenderei De Zerbi al Napoli, anche se ci sono degli odiatori che dicono che è scarso e io non capisco niente. Ieri a un certo punto ha chiuso la Roma in area di rigore, Osimhen avrebbe fatto tre gol. L'unico errore che per me non deve fare è rimanere altri due o tre anni al Brighton come sembra voglia fare. Si bloccherebbe lo sviluppo secondo me, perché la rosa è limitata".