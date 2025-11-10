Del Genio: “Problemi tattici enormi! Non possiamo accettare tutto ciò che dice Conte!”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non tira in porta. Il ragazzino tra i pali ha visto la partita dal campo. Non è una giornata storta, sono tutte così, qui ci ricordiamo quelle diritte che sono un tempo solo molto spesso. Si parla di cuore, ma i problemi sono tecnici e tattici, non pressiamo bene, non usciamo dal basso.

Abbiamo problemi enormi e si parla di motivazioni. Io vorrei parlare di calcio, qui sono professionisti e non capisco perché improvvisamente non debba esserci la motivazione. Il giornalista deve ascoltare Conte, ma nonostante sia un grande allenatore non possiamo solo perché l’ha detto lui dobbiamo sposare il suo pensiero. Non si può accettare tutto e quindi che è colpa solo dei calciatori".