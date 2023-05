Del Genio: "Questa gioia può capirla fino in fondo solo chi ha tifato sempre, anche in anni tormentati"

Così su Facebook il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tele A, Paolo Del Genio, ha voluto commentare quanto accaduto in questi giorni.

"Possono festeggiare tutti ovviamente. Possono capire questa gioia fino in fondo solo quelli che hanno tifato Napoli sempre. Nelle vittorie e nelle sconfitte di questi incredibili e tormentati 33 anni. Nelle serate passate davanti alla TV a sperare che le avversarie si fermassero. Nei momenti felici delle trionfali partite a Torino, Roma e Milano. Nel credere sempre più giornata dopo giornate che stavolta non ci potevamo fermare. Forza Napoli, campione d'Italia", così su Facebook il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tele A, Paolo Del Genio, ha voluto commentare quanto accaduto in questi giorni.