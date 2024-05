Del Genio: "Questo Anguissa come fa a essere punto fermo? Gioca da fermo..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' commentando le prove anche di alcuni singoli: "Anguissa da 4? La stagione di Anguissa è incredibile. Al di là degli errori tecnici il problema è la fase di non possesso. Non segue l’azione, sul secondo gol c’è lui lì, fermo. E’ inspiegabile sia un punto fermo. Cajuste non sarà un fenomeno ma, fatemi dire una banalità, almeno lui corre”

Mercato? Io non credo che sugli esterni difensivi il Napoli sia a posto. Siamo sicuri? Io non vedo una gran fascia sinistra con Mario Rui e Olivera. Contro il Bologna Olivera sbaglia a non fare fuorigioco. Anche Di Lorenzo è involuto. Non so se sulle fasce stiamo così a posto come si dice".