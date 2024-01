Del Genio: “Raspadori non può essere il centravanti titolare di una grande squadra”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Raspadori? In certe partite con le difese basse fa fatica a fare il centravanti contro aree di rigore così affollate. Io continuo a dire che Raspadori è un ottimo sotto punta, anche ad altissimo livello, ma come centravanti non può essere il titolare di una grande squadra. Tant’è vero che negli ultimi anni lo scudetto lo hanno vinto Giroud, Lukaku e Osimhen. Il calcio va in questa direzione”.