Del Genio: “Raspadori può fare tanti ruoli, per ora fa fatica da centravanti contro squadre chiuse”

Nel corso di 'Radio Goal’ è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutte le partite nascondono delle insidie, quelle con le squadre come quelle di Juric hanno delle difficoltà particolari. Però come tutte le cose del calcio sono superabili e quindi il Napoli ha tutte le qualità per superarle. Basta fare una partita di grande attenzione e mettere in mostra la grande qualità nei momenti decisivi nella gara.

Assenza di Politano? Purtroppo nel momento migliore si è fatto male e non ci voleva. In una stagione lunghissima servono alternative che non fanno rimpiangere i titolari. Con Osimhen per ora è andata molto bene perchè abbiamo sempre vinto senza un giocatore importante come lui, ora Lozano deve riscattarsi dopo qualche partita non all’altezza delle sue possibilità. Ci sono poi anche altre opzioni come Raspadori.

Raspadori? Da centravanti contro le squadre chiuse almeno per ora fa fatica, per cui lo vedo bene in tutti gli altri ruoli e tra questi anche eventualmente a destra nel tridente. Certamente a sinistra e dietro la punta, l’abbiamo visto ieri sera, è proprio il ruolo perfetto per lui perchè viene a prendere la palla leggermente più lontano rispetto a quando gioca da prima punta. Per il momento può fare tanti ruoli, un po’ meno bene quello di prima punta in certe partite”.